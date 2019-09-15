"Олімпійський" освистав "Динамо" після сенсаційної поразки в УПЛ

Багато з 15 тисяч глядачів, що прийшли на НСК "Олімпійський" на поєдинок 7-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" - "Десна", не змогли пробачити своїй команді поразки.

Після фінального свистка трибуни проводжали київських гравців свистом і улюлюканням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра на головній арені країни завершилася з рахунком 2:1 на користь гостей з Чернігова. Відзначимо. що в середині першого тайму арбітр не зарахував чистий гол киян. Переможний гол "Десна" забила п'ятою у дотик.

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