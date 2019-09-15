Головна Новини
15 вересня • оновлено в 21:38
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Олімпійський" освистав "Динамо" після сенсаційної поразки в УПЛ

3.6т Читати матеріал російською

Багато з 15 тисяч глядачів, що прийшли на НСК "Олімпійський" на поєдинок 7-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" - "Десна", не змогли пробачити своїй команді поразки.

Після фінального свистка трибуни проводжали київських гравців свистом і улюлюканням.

Новини
7-й тур Прем'єр-ліги: результати, огляди, розклад трансляцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра на головній арені країни завершилася з рахунком 2:1 на користь гостей з Чернігова. Відзначимо. що в середині першого тайму арбітр не зарахував чистий гол киян. Переможний гол "Десна" забила п'ятою у дотик.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Десна НСК Олімпійський
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel