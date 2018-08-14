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Олімпійський чемпіон потрапив в реанімацію в Москві

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Олімпійський чемпіон 1956 року народження, радянський футболіст Олексій Парамонов потрапив до лікарні у важкому стані.

"Наш ветеран поганий: ноги відмовили, погано бачить, важко дихає, тому що накопичується рідина в легенях, ниркова недостатність, ще й онкологія простати, знайшли пухлину. Лікар в пансіонаті сказав, що він може піти з життя в будь-яку секунду, організм зношений на 99,9 відсотка", - цитує "Р-Спорт" його друга Михайла Захарова.

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За його словами, в лікарню його привезли з пансіоната ветеранів праці, куди він був доставлений 22 липня. До цього з його здоров'ям не було великих проблем, Парамонов навіть був присутній на матчі відкриття чемпіонату світу 2018 року, куди його запросив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Місце
РосіяМосква
Об'єкт
Спартак Москва
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