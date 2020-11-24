Олімпійський чемпіон назвав російський футбол "ганьбою всього національного спорту"

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов назвав російський футбол ганьбою.

Легендарний біатлоніст і заслужений майстер спорту СРСР заявив, що якщо хто-небудь з команд РФ набере очки в майбутніх матчах Ліги чемпіонів, то це буде друге 9 травня для всієї країни.

"Як можна було програти Сербії, розміром з Московську область, пропустивши цілих 5 м'ячів? Цьому немає ніяких виправдань. Якщо у вівторок програєм – не буде нічого дивного. Наш футбол – ганьба всього національного спорту. Футболістам потрібна критика, а ніхто їх не критикує", – цитує Тихонова СЕ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 6-го туру Ліги націй в Белграді Сербія – Росія завершилася з рахунком 5:0. Після цієї поразки російські футболісти вилетіли з другого кошика жеребкування чемпіонату світу-2022.

Російські вболівальники не змогли стримати емоцій, висміявши тренерський штаб збірної, а також рівень гри деяких футболістів.