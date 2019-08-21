Олімпіакос – Краснодар: дивитися онлайн відео трансляція матчу

Російський "Краснодар" в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів грає на виїзді з грецьким "Олімпіакосом".
Поєдинок проходить на полі стадіону "Георгіос Караїскакіс" у Піреї в середу, 21 серпня. Зморив на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Олімпіакос – Краснодар. Початок гри – о 22:00 за київським і московським часом.
Відзначимо, що фаворитом гри вважаються господарі поля. Ставки на перемогу грецької команди оцінюються котируванням 2,10. Показники на нічию досягають рівня 3,25. А на перемогу "Краснодара" пропонується коефіцієнт 3,60.
Ліга чемпіонів. Плей-офф
Пірей, стадіон "Георгіос Караїскакіс"
Головний арбітр: Карлос дель Серро (Іспанія)
"Олімпіакос" (Пірей, Греція) – "Краснодар" (Росія) – 0:0
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Лізі чемпіонів було зіграно найбільш неймовірний матч сезону, в якому пробили 22 пенальті.
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