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20 вересня • оновлено в 00:49
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"Олександрія" оформила історичне досягнення на старті Ліги Європи

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Футбольний клуб "Олександрія" з поразки дебютував в груповому турнірі Ліги Європи, забивши історичний перший гол в основній сітці турніру.

Зустріч на стадіоні "Фольксваген-Арена" проти місцевого "Вольфсбурга" завершилася з рахунком 3:1.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Вольфсбург – Олександрія.

Бронзовий призер УПЛ до 20-ї хвилини надавав гідний опір німцям, і зовсім не виглядав аутсайдером. А потім Паньків пропустив ганебний гол майже з центру поля, а потім Мехмеді шикарним ударом "зняв павутину" з воріт олександрійців.

Це шокувало гостей і за час, що залишився у першому таймi, швидкі господарі не дозволили створити нашим співвітчизникам жодного гострого моменту.

У другому таймі підопічні Володимира Шарана відквитали один м'яч, але через 60 секунд Брекало забив третій м'яч за "Вольсфбург".

"Вольфсбург" Німеччина – "Олександрія" Україна 3:1 (2:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 20 Арнольд, 2:0 – 24 Мехмеді, 2:1 – 66 Банада, 3:1 – 67 Брекало.

Вольфсбург – Перван, Мбабу, Тіссеран (Брума, 70), Кнох, Руссийон, Жозуа Гілавогі, Герхардт, Арнольд, Брекало (Нмеча, 76), Вегорст, Мехмеді (Штеффен, 86).

Олександрія – Паньків, Дубра, Мірошниченко, Бухал, Пашаєв, Банада, Лучкевич (Протасов, 81), Гречишкін, Довгий (Ковалець, 46), Третьяков (Шастал, 65), Сітало.

Попередження: Банада (81), Дубра (89).

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Нагадаємо, що раніше свій матч у Лізі Європи провело і київське "Динамо". "Біло-сині" вдома впевнено розібралися зі шведським "Мальме".

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Тема
Ліга Європи
Місце
Німеччина Вольфсбург
Теги
ПФК Олександрія ФК Вольфсбург
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