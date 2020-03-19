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19 березня • оновлено в 11:49
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Олександр Алієв відверто висловився про коронавірус

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Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв записав Instagram-сторіз, на якій заявив, що вважає новини про велику кількість смертей через коронавІрус "фейком".

"Що скажете по коронавірус? Якщо чесно, я в це не вірю. Шкода, що все позакривали, але нічого, прорвемося. Прогулявся по вулиці. Що я можу сказати: народу сила-силенна, діточок дуже багато. Погода хороша. Так що я думаю, що це все фейки. Для кого потрібен цей коронавірус і хто це все запустив? Чув, що сьогодні 368 людей в Італії померло. Але я думаю, що це все фейк", – сказав Алієв в Instagram.

Олександр Алієв

Олександр Алієв

@ aliev_sasha88

Незважаючи на скептичне ставлення до захворювання, експівзахисник столичного "Динамо" побажав усім здоров'я і гарного настрою і порадив берегти себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Алієв перервав футбольну паузу, яка тягнулася з 2018 року, і відновив кар'єру.

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Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Алієв
Місце
Україна Київ
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Было у мамы три сына: два - умных, третий - футболист.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Саня заправился пивасом и выразил свое мнение...)
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