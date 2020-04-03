Олександр Алієв розповів, скільки заробляє

Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв назвав суму, яку йому в середньому вдається заробити за місяць.

"У "Динамо" у мене була фіксована цифра, а зараз по-різному: буває 5 тисяч доларів, буває 10 тисяч. У середньому від 3 до 6 тисяч доларів на місяць. За комуналку плачу близько семи тисяч гривень на місяць", – заявив Алієв у себе на YouTube-каналі.

Олександр Алієв FootBoom

Він також розповів, яким чином зараз заробляє гроші.

"Зараз, звичайно, не той заробіток, який був раніше, коли я грав у футбол. Є у мене кенти. Не в тому сенсі, що я ходжу і прошу у них, а вони мені допомагають. Є у мене з ними спільні проекти, з якими вони мені допомагають, і за це я їм вдячний", – додав ексфутболіст "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Алієв зізнався, скільки заплатив за свій найдорожчий секс.

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