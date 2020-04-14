Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв вважає, що Володимиру Зеленському непросто працювати на посаді президента України, але він зможе змінити ситуацію на краще.

"Поки важкувато, але він намагається щось робити. Думаю, Зеленський, який труїв політиків у "95 кварталі", прийшов і буде робити все, щоб був порядок, щоб люди похилого віку добре жили й у них були хороші пенсії. Думаю, у нього вийде", – сказав Алієв в інтерв'ю виданню Sport24.

Олександр Алієв Спорт-Експрес

Він також зазначив, що вже довгий час знає Зеленського і ставиться до нього добре, але на вибори не ходив.

"Ніколи не ходив на вибори. Зеленського я знаю давно, коли він ще був у "95 кварталі". Але якийсь час ми не спілкувалися. В той час, коли у мене було розлучення. А так я постійно ходив до них на концерти, вони запрошували мене. Ставлюся до нього добре, як і до всіх хлопців, які разом з ним виступали", – додав ексдинамівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Алієв порівняв рівні життя в Росії й Україні та відповів на запитання, чий Крим.