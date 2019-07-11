Голкіпер збірної України з футболу Андрій Лунін розповів, які вiдчув емоції, дізнавшись про перехід в іспанський "Реал".

"Мені "Зоря" не говорила взагалі нічого, тому що спочатку клуб повинен домовитися з клубом. Якщо команди влаштовує ціна, це найголовніше - то тоді доносять до футболіста. Кажуть, що є пропозиція від такого-то клубу, нас все влаштовує і запитують вже про твоє бажання. "Зоря" мені сказала тільки за "Реал" - звичайно, я охринiв. Я злякався навіть на секунду. А може бути по-іншому? "Зоря" і "Реал" - тут така дистанція. Але коли сказали, то за інші клуби мені вже не було цікаво", - сказав воротар в ефірі Youtube-каналі "ОТДУШІВДУШУ".

Раніше з'явилася інформація, що голкіпер "Реала" Люка Зідан цього літа покине мадридський клуб. Другим воротарем в новому сезоні буде Лунін.

Минулий сезон Андрій провів в оренді в "Леганесі", де задовольнявся роллю запасного. Знову увагу спортивного світу українець звернув на себе на початку літа, коли в складі молодіжної збірної України (U-20) виграв чемпіонат світу і отримав приз найкращому голкіперу турніру.

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