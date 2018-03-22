Огидно: у Путіна образилися на порівняння з Гітлером і бойкот ЧС-2018

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав образливими висловлювання главs МЗС Великобританії Бориса Джонсона про чемпіонат світу 2018 року з футболу.

Британський дипломат порівняв РФ, яка використовує турнір заради піару, з гітлерівською Німеччиною перед Олімпіадою-1936, що викликало гнів у оточенні Путіна.

"Огидна заява. Вона не личить міністру закордонних справ країни. Безумовно, вона є образливою і неприпустимою", - наводить слова Пєскова журналіст видання "Комсомольская правда" Дмитро Смірнов.

Пєсков про заяву Джонсона, що Росія використовує чемпіонат світу з футболу для піару, як гітлерівська Німеччина Олімпіаду-1936: Огидне заяву. Воно не личить міністру закордонних справ країни. Безумовно, воно є образливим і неприпустимим pic.twitter.com/yo8QpbeJD0 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 22 березня 2018 р

Зазначимо, що британська влада і члени королівської сім'ї будуть бойкотувати чемпіонату світу в Росії. До них також приєдналися Польща, Швеція, Данія та Ісландія.

Як повідомляв "Обозреватель", у збірній Англії всерйоз побоюються бути отруєними під час першості планети в РФ.