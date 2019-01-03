''Огидно'': легіонер "Динамо" відверто висловився про ЧС-2018 в Росії

Футболіст київського "Динамо" Іван Пиварич зізнався, що хотів провалитися крізь землю після того, як не реалізував 11-метровий удар у серії пенальті 1/8 фіналу ЧС-2018 у Росії з Данією.

"Це момент, коли руйнується весь світ. Ви знаєте, наскільки важливим був цей матч для вас, для всіх гравців, шанувальників, і тут ви мажете з "точки". Я був упевнений в собі, почувався добре, але воротар здорово все прочитав. Це просто огидне відчуття. Слава богу, хлопці все зробили правильно і ми пройшли до чвертьфіналу. Але сказати, що після того промаху я почувався комфортно, не можу", — цитує Пиварича 24sata.

Нагадаємо, Хорватія обіграла Данію в серії пенальті — 3:2 (1:1 в основний час). Згодом "картаті" дійшли до фіналу, де поступилися Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з бразильських легіонерів київського "Динамо" висловив невдоволення своїм положенням у клубі.