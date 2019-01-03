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''Огидно'': легіонер "Динамо" відверто висловився про ЧС-2018 в Росії

1.9тЧитати матеріал російською

Футболіст київського "Динамо" Іван Пиварич зізнався, що хотів провалитися крізь землю після того, як не реалізував 11-метровий удар у серії пенальті 1/8 фіналу ЧС-2018 у Росії з Данією.

"Це момент, коли руйнується весь світ. Ви знаєте, наскільки важливим був цей матч для вас, для всіх гравців, шанувальників, і тут ви мажете з "точки". Я був упевнений в собі, почувався добре, але воротар здорово все прочитав. Це просто огидне відчуття. Слава богу, хлопці все зробили правильно і ми пройшли до чвертьфіналу. Але сказати, що після того промаху я почувався комфортно, не можу", — цитує Пиварича 24sata.

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Нагадаємо, Хорватія обіграла Данію в серії пенальті — 3:2 (1:1 в основний час). Згодом "картаті" дійшли до фіналу, де поступилися Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з бразильських легіонерів київського "Динамо" висловив невдоволення своїм положенням у клубі.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Особа
Йосип Пiварич
Теги
ФК Динамо Київзбірна Хорватії з футболу
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