Офіційно: Зінедін Зідан знову очолив "Реал"

Легендарний французький футболіст і тренер Зінедін Зідан призначений головним тренером мадридського "Реала".

Зінедін Зідан

"Рада директорів ухвалила рішення розірвати контракт з Сантьяго Соларі і призначити Зінедіна Зідана новим тренером" Реала ". Договір набуває чинності негайно. Контракт укладений строком до 30 червня 2022 року", - йдеться в офіційній заяві королівської команди.

Зінедін Зідан очолював мадридський "Реал" з 2016 по 2018 роки. За три сезони він тричі привів "галактікос" до перемоги в Лізі чемпіонів, завоював "золото" чемпіонату Іспанії, по два рази вигравав Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

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