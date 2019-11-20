Офіційно: Моурінью отримав призначення в новий клуб

Знаменитий Жозе Моурінью був призначений новим головним тренером "Тоттенгема" слідом за нещодавнім звільненням Маурісіо Почеттіно з цього поста.

Як повідомляє офіційний сайт лондонської команди, з португальським фахівцем підписано контракт до кінця сезону 2022/2023.

Нагадаємо, що останнім англійським клубом у кар'єрі Моурінью був "Манчестер Юнайтед", з яким він пропрацював з літа 2016 року до минулого грудня.

Жозе Моурінью Fox Sports

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Варто зазначити, що Маурісіо Почеттіно очолював "Тоттенгем" з 2014 року. І, незважаючи на відсутність трофеїв, зумів досягти хороших результатів із клубом, діставшись фіналу Ліги Чемпіонів минулого сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останніми місяцями "Тоттенгем" не радував фанатів своєю грою, що й призвело до зміни на тренерському містку.

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