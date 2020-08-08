Офіційно: "Ювентус" очолив тренер-дебютант

Італійський "Ювентус" призначив Андреа Пірло новим головним тренером.

Як повідомляється на офіційному сайті туринської команди, 41-річний фахівець підписав контракт до літа 2022 року.

Андреа Пірло очолив Ювентус Instagram Ювентуса

Для Пірло це буде перший досвід в тренерській кар'єрі. В кінці липня його призначили на посаду головного тренера молодіжної команди "Ювентуса".

Пірло – чемпіон світу 2006 року в складі збірної Італії. Він відомий по грі за "Інтер", "Мілан", "Ювентус". Кар'єру гравця Андреа завершив в листопаді 2017 року складі "Нью-Йорк Сіті".

Відзначимо, що в суботу, 8 серпня, Мауріціо Саррi був звільнений з посади головного тренера першої команди.

Причиною стало незадовільне виступ "біло-чорних" в Лізі чемпіонів.

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