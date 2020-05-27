Офіційно: в клубі УПЛ змінився власник

Михайло Морозов Футбол 16:26, 27.05.2020

Футбольний агент Олег Смалійчук став новим власником львівських "Карпат", викупивши частку у багаторічного президента клубу Петра Димінського. У 2017-2019 році Смалійчук був віце-президентом команди.

"Футбольний клуб "Карпати" офіційно повідомляє про зміну бенефіціара, засновника клубу. Вступаючи в новий етап, "Карпати" від щирого серця дякують Почесному президенту Петру Петровичу Димінському, завдяки якому вони радували, не залишали байдужими, а головне – ЖИЛИ протягом останніх без малого двадцяти років", – написано на офіційному сайті львівського клубу.

Футболісти "Карпат"
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Відзначимо, що після 23 турів, зіграних в українській Прем'єр-лізі, "Карпати" посідають останнє місце в таблиці з 14 набраними очками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім часом команда зіткнулася з серйозними фінансовими труднощами. "Карпати" погрожували місцевій владі припинити існування і мали проблеми з організацією тренувальних зборів перед стартом другої частини сезону 2019/20 в УПЛ.

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