Офіційно: український футболіст "Шахтаря" підписав контракт з російським клубом

Півзахисник донецького "Шахтаря" Олег Данченко продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії. 22-річний футболіст "гірників" підписав повноцінний контракт з казанським "Рубіном".

Крайній захисник Олег Данченко підписав чотирирічний контракт з "Рубіном"! 🙌🏻



Ласкаво просимо! ❤️💚



Детальніше ➡️ https://t.co/cgJKET9zyW pic.twitter.com/adY6p0SJSa - "Рубін" Казань (@fcrk) 15 червня 2019 р

Варто відзначити, що півзахисник має в активі два матчі в складі молодіжної збірної України. До переходу в "Шахтар" футболіст виступав за хмельницьке "Динамо" і одеський "Чорноморець".

У червні 2017-го Олег підписав орендний контракт з махачкалінським "Анжи".

У січні 2019 року Данченко, також на правах оренди, перейшов в російський "Єнісей".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!