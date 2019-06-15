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Офіційно: український футболіст "Шахтаря" підписав контракт з російським клубом

7.5тЧитати матеріал російською

Півзахисник донецького "Шахтаря" Олег Данченко продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії. 22-річний футболіст "гірників" підписав повноцінний контракт з казанським "Рубіном".

Варто відзначити, що півзахисник має в активі два матчі в складі молодіжної збірної України. До переходу в "Шахтар" футболіст виступав за хмельницьке "Динамо" і одеський "Чорноморець".

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У червні 2017-го Олег підписав орендний контракт з махачкалінським "Анжи".

У січні 2019 року Данченко, також на правах оренди, перейшов в російський "Єнісей".

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