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13 березня • оновлено в 13:25
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Офіційно: УЄФА скасувала матчі єврокубків через коронавірус

5.9т
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Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасувала всі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи, які мали відбутися 17-19 березня через коронавірус.

Як повідомляє офіційний сайт організації, під заборону потрапляють поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, заплановані на 17-18 березня, чвертьфінали юнацької Ліги чемпіонів 17-18 березня та всі зустрічі 1/8 фіналу Ліги Європи 19 березня. Про час проведення цих матчів буде оголошено пізніше.

УЄФА скасувала матчі єврокубків через коронавірус

УЄФА скасувала матчі єврокубків через коронавірус

UEFA

У такий спосіб жеребкування чвертьфінальних стадій Ліги чемпіонів і Ліги Європи, яке мало відбутися 20 березня, також перенесене на невизначений термін.

Раніше було ухвалено рішення про те, що матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ між "Ювентусом" і "Ліоном" і "Манчестер Сіті" і "Реалом" будуть зіграні пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 17 березня, на спеціальній нараді УЄФА стане відома доля всіх турнірів під егідою організації, зокрема Євро-2020.

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Теми
Ліга чемпіонів Ліга Європи Коронавірус
Тег
УЄФА
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