Офіційно: УЄФА ухвалив рішення щодо Ліги чемпіонів 2019/20

УЄФА заявив, що вирішальні матчі Ліги чемпіонів пройдуть 12-23 серпня в форматі "фіналу восьми" у Лісабоні.

На офіційному сайті організації відбулася прес-конференція виконавчого комітету, в ході якої стало відомо, що чвертьфінальні зустрічі пройдуть у форматі одного матчу 12-15 серпня, півфінали – 18 і 19 серпня, а фінал – 23 серпня.

Поєдинки 1/8 фіналу турніру, які не були зіграні через пандемію коронавірусу, відбудуться 7-8 серпня в Португалії. Жеребкування вирішальної стадії Ліги чемпіонів пройде 10 липня.

На стадії 1/8 фіналу в чотирьох парах ще не визначилися переможці: "Ювентус" – "Ліон" (0:1 після першого матчу), "Барселона" – "Наполі" (1:1), "Баварія" – "Челсі" (3:0), "Манчестер Сіті" – "Реал" (2:1). ПСЖ, РБ "Лейпциг", "Атлетіко" й "Аталанта" вже забронювали місця в "фіналі восьми".

Стамбул, який мав прийняти фінал Ліги чемпіонів 2019/20, проведе вирішальний матч головного клубного турніру Європи в 2021 році.

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