Офіційно: УЄФА покарав Україну за матч з Сербією

Контрольно-дисциплінарна і етична інстанція Європейського футбольного союзу (УЄФА) покарала Українську асоціацію футболу (УАФ) за порушення під час матчу відбору до Євро-2020.

Україна - Сербія ФСС

УАФ доведеться заплатити 15 250 євро штрафу за розпалювання вболівальниками фаєрів і блокування сходових проходів в поєдинку між збірними України та Сербії на "Арені Львів".

Також в рапорті комісара були вказані інші порушення: кидання предметів в напрямку поля і застосування глядачами на трибунах лазерних вказівок. За цими пунктами звинувачень справа була закрита.

Рішення УЄФА Скріншот з офіційного сайту

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збірна України по футболу в матчі 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020 обіграла команду Сербії. Зустріч на "Арені Львів" завершилась з рахунком 5:0.

Зустріч 5-го туру наші футболісти проведуть 14 жовтня проти Португалії.

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