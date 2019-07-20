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Офіційно: УЄФА покарав Україну за матч з Сербією

12т Читати матеріал російською

Контрольно-дисциплінарна і етична інстанція Європейського футбольного союзу (УЄФА) покарала Українську асоціацію футболу (УАФ) за порушення під час матчу відбору до Євро-2020.

Україна - Сербія

Україна - Сербія

ФСС

УАФ доведеться заплатити 15 250 євро штрафу за розпалювання вболівальниками фаєрів і блокування сходових проходів в поєдинку між збірними України та Сербії на "Арені Львів".

Також в рапорті комісара були вказані інші порушення: кидання предметів в напрямку поля і застосування глядачами на трибунах лазерних вказівок. За цими пунктами звинувачень справа була закрита.

Рішення УЄФА

Рішення УЄФА

Скріншот з офіційного сайту

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Як Україні безпосередньо вийти на Євро-2020: усі розклади для збірної

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збірна України по футболу в матчі 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020 обіграла команду Сербії. Зустріч на "Арені Львів" завершилась з рахунком 5:0.

Зустріч 5-го туру наші футболісти проведуть 14 жовтня проти Португалії.

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Теми
Євро-2020 ФФУ
Місце
Україна
Теги
збірна України з футболу УЄФА
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
Ну і де ця охрана на стадіонах. Потрібно кошти стягнути з цих уродів яки це зробили. Та наказати організаторів. Хто іх пускає на пристойні заклади.
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
банд.еровский биомусор подлежит полному изничтожению
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
каратель свидомитов, шо ти народився це теж трагедія
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
каратель свидомитов, спочатку виліз з дупи путлера а потім давай поради ідіетськи
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Сало Уронил
Сало Уронил
та вы шо .а я то грешным делом подумал-за то шо зиговали.
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Сало Уронил
Сало Уронил
В официальной публикации, появившейся 13 июня на сайте УЕФА, Украине инкриминированы следующие нарушения: «Зажигание файеров, бросание предметов, блокирование лестниц, освещение объекта». Это, мягко говоря, далеко не все, что присутствовало на матче и запрещено УЕФА. Заглянем в подробный справочник «Глобальное руководство по дискриминационной практике в футболе», изданный в 2018 году международной ассоциацией FARE (Football Against Racism in Europe). Там есть раздел, непосредственно посвященный запретам, существующим в УЕФА. Среди таковых значится одним из первых запрет «нацистского/гитлеровского салюта» (стр. 34), то есть приветствия вскинутой вперед правой руки ладонью вниз, так называемое «зигование».
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