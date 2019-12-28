Головна Новини
28 грудня • оновлено в 11:41
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Офіційно: суперзірка світового футболу повернувся у "новий" клуб Шевченко

2.6т
Читати матеріал російською

Шведський нападаючий Златан Ібрагімович повернувся в "Мілан", за який він виступав у 2010-2012 роках. Контракт підписаний до кінця сезону з опцією продовження ще на рік.

"Я повертаюся в клуб, який глибоко поважаю, і в місто, яке люблю. Ми з партнерами по команді зробимо все можливе, щоб перевернути хід сезону. Я віддам для цього всі сили", – передає слова Ібрагімовича агентство The Guardian.

Златан Ібрагімович

Златан Ібрагімович

Новини
Ібрагімович забив фантастичний гол в США

"Мілан" знаходиться на 11 місці в чемпіонаті Італії та відстає від зони Ліги чемпіонів на 14 очок.

Нагадаємо, що раніше ходили чутки про можливий прихід тренера збірної України Андрія Шевченка в міланський клуб. Українець був приємно вражений інтересом до своєї персони та прокоментував цю інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні минулого року Златан відзначився неймовірним ударом в першому ж матчі за американський клуб "Лос-Анджелес Гелаксі". Екс-форвард "Манчестер Юнайтед" забив в дербі проти "Лос-Анджелеса" (4:3).

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Італії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Італії
Особи
Андрій Шевченко Златан Ібрагімович
Місце
Італія Мілан
Тег
ФК Мілан
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги