Офіційно: суперзірка світового футболу повернувся у "новий" клуб Шевченко

Шведський нападаючий Златан Ібрагімович повернувся в "Мілан", за який він виступав у 2010-2012 роках. Контракт підписаний до кінця сезону з опцією продовження ще на рік.

"Я повертаюся в клуб, який глибоко поважаю, і в місто, яке люблю. Ми з партнерами по команді зробимо все можливе, щоб перевернути хід сезону. Я віддам для цього всі сили", – передає слова Ібрагімовича агентство The Guardian.

Златан Ібрагімович

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"Мілан" знаходиться на 11 місці в чемпіонаті Італії та відстає від зони Ліги чемпіонів на 14 очок.

Нагадаємо, що раніше ходили чутки про можливий прихід тренера збірної України Андрія Шевченка в міланський клуб. Українець був приємно вражений інтересом до своєї персони та прокоментував цю інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні минулого року Златан відзначився неймовірним ударом в першому ж матчі за американський клуб "Лос-Анджелес Гелаксі". Екс-форвард "Манчестер Юнайтед" забив в дербі проти "Лос-Анджелеса" (4:3).

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