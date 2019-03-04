Офіційно: Шевченко озвучив рішення щодо Ракицького в збірній України

Серед футболістів збірної України, які братимуть участь у відбіркових матчах Євро-2020, прізвище новачка пітерського "Зеніту" Ярослава Ракицького відсутнє.

Головний тренер команди Андрій Шевченко озвучив список гравців, викликаних для підготовки до поєдинків 22-го і 25 березня — проти збірних Португалії та Люксембургу.

Андрій Шевченко і збірна України

Як повідомляє прес-служба ФФУ, виклик на найближчий збір отримали 26 гравців. Ще троє кандидатів внесені до резервного списку, з якого вони можуть отримати запрошення до основного.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрій Лунін ("Леганес", Іспанія)

Захисники: Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі — "Шахтар"), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі — "Динамо"), Олександр Караваєв ("Зоря"), Едуард Соболь ("Яблонець", Чехія )

Півзахисники: Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (всі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв(всі — "Динамо"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Руслан Малиновський ("Генк", Бельгія), Роман Безус ("Гент", Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина).

Резерв: Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Іван Петряк ("Ференцварош", Угорщина), Роман Зозуля ("Альбасете", Іспанія).

Варто зазначити присутність у списку Романа Зозулі, який востаннє був у складі головної команди ще в листопаді 2016 року, після чого прийняв рішення призупинити кар'єру в збірній.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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