Офіційно: Шевченко озвучив рішення щодо Ракицького в збірній України

Серед футболістів збірної України, які братимуть участь у відбіркових матчах Євро-2020, прізвище новачка пітерського "Зеніту" Ярослава Ракицького відсутнє.
Головний тренер команди Андрій Шевченко озвучив список гравців, викликаних для підготовки до поєдинків 22-го і 25 березня — проти збірних Португалії та Люксембургу.
Андрій Шевченко і збірна України
Як повідомляє прес-служба ФФУ, виклик на найближчий збір отримали 26 гравців. Ще троє кандидатів внесені до резервного списку, з якого вони можуть отримати запрошення до основного.
Склад збірної України:
Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрій Лунін ("Леганес", Іспанія)
Захисники: Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі — "Шахтар"), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі — "Динамо"), Олександр Караваєв ("Зоря"), Едуард Соболь ("Яблонець", Чехія )
Півзахисники: Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (всі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв(всі — "Динамо"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Руслан Малиновський ("Генк", Бельгія), Роман Безус ("Гент", Бельгія).
Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина).
Резерв: Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Іван Петряк ("Ференцварош", Угорщина), Роман Зозуля ("Альбасете", Іспанія).
Варто зазначити присутність у списку Романа Зозулі, який востаннє був у складі головної команди ще в листопаді 2016 року, після чого прийняв рішення призупинити кар'єру в збірній.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ярослав Ракицький перейшов із донецького "Шахтаря" в санкт-петербурзький "Зеніт", підписавши контракт на 3,5 року.
За даними ЗМІ, сума трансферу становила 10 мільйонів євро, а ще два мільйони українці отримають як бонуси.
У ДНР" висловили захоплення в зв'язку з переходом Ракицького в російський клуб.
Футболіст же залишився задоволений переходом, пообіцявши битися за пітерських уболівальників.
Одразу після трансферу в ЗМІ з'явилася інформація про те, що захисника перестануть викликати в національну збірну України.
Пізніше на сайті Федерації футболу України прізвище Ракицького зникло зі складу команди.
Ярослав висловив надію на те, що перехід у "Зеніт" не позначиться на його положенні в збірній Андрія Шевченка.
Український футболіст невдало дебютував за "Зеніт" у Лізі Європи. Його команда поступилася на виїзді "Фенербахче", а Ярослав отримав жовту картку вже на 5-ій хвилині матчу.
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