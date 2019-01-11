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Офіційно: "Шахтар" зробив гучний трансфер

1.6тЧитати матеріал російською

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання п'ятирічного контракту з гравцем національної збірної Ізраїлю Манором Соломоном.

Футболіст грає на позиції атакуючого півзахисника і в 2018 році був включений у топ-50 найталановитіших гравців Європи за версією сайту УЄФА, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Манор Соломон

Манор Соломон

Манор Соломон виступав за команду "Маккабі" з Петах-Тікви, дебютувавши в основному складі 26 листопада 2016 року. У національній першості футболіст провів 67 матчів і забив 8 м'ячів. У цьому сезоні – 2 голи у 12 поєдинках.

Виступав за збірні Ізраїлю усіх вікових категорій.

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