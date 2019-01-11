Офіційно: "Шахтар" зробив гучний трансфер

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання п'ятирічного контракту з гравцем національної збірної Ізраїлю Манором Соломоном.

Футболіст грає на позиції атакуючого півзахисника і в 2018 році був включений у топ-50 найталановитіших гравців Європи за версією сайту УЄФА, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Манор Соломон

Манор Соломон виступав за команду "Маккабі" з Петах-Тікви, дебютувавши в основному складі 26 листопада 2016 року. У національній першості футболіст провів 67 матчів і забив 8 м'ячів. У цьому сезоні – 2 голи у 12 поєдинках.

Виступав за збірні Ізраїлю усіх вікових категорій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський захисник "Шахтаря" Ісмаїлі може прийняти українське громадянство. Про це повідомив відомий журналіст Ігор Циганик, посилаючись на слова близьких футболіста донеччан.

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