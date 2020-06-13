Офіційно: "Шахтар" на півроку залишився без Ісмаїлі

Максим Богданов Футбол 17:59, 13.06.2020 Оновлено: 18:09, 13.06.2020

Донецький "Шахтар" підтвердив важку травму Ісмаїлі, про яку ЗМІ повідомляли напередодні.

Ісмаїлі (праворуч)
ФК Шахтар

"У футболіста діагностовано пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Найближчим часом Ісмаїлі знадобиться операція. На відновлення йому знадобиться до шести місяців", – йдеться в офіційній заяві на сайті чемпіонів України.

31-річний бразилець виступає в футболці "гірників" з 2013 року. За цей час взяв участь в 135 матчах, забивши в них 12 голів. У поточному сезоні УПЛ лівий захисник провів 21 гру: на його рахунку два голи і п'ять результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні минулого року "Шахтар" програв "Динамо" і вилетів з Кубка України. В одному з єдиноборств Попов випадково вдарив ліктем в обличчя Ісмаїлі, завдавши йому криваву травму.

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