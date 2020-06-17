Офіційно: "Шахтар" дізнався рішення УЄФА по Лізі Європи

Виконком УЄФА ухвалив рішення відновити Лігу Європи 5 серпня перенесеними матчами 1/8 фіналу.

Поєдинки 1/4 фіналу відбудуться в чотирьох містах Німеччини – Кельні, Дуйсбурзі, Дюссельдорфі та Гельзенкірхені. Всі стадії будуть складатися з одного матчу. Фінал ЛЄ пройде в Кельні 21 серпня.

УЄФА залишив без відповіді питання, чи пройдуть матчі 1/8 фіналу, що залишилися, в Німеччині або на полях господарів. Відзначимо, що в число цих ігор входить і "Шахтар", який в гостях обіграв "Вольфсбург" (2:1).

При цьому вже вирішено, що пари "Інтер" - "Хетафе" і "Севілья" - "Рома" зіграють тільки один матч. Рішення про місце їх проведення також буде прийнято пізніше.

Матчі 1/8 фіналу пройде 5-6 серпня, 1/4 фіналу – 10-11 серпня. 16-17 серпня відбудуться ігри 1/2 фіналу. Фінальний же матч пройде в Кельні 21 серпня.

Нинішній розіграш Ліги Європи, як і практично всі турніри в світі, був припинений в березні через пандемію коронавiрусу.

На момент оголошення паузи в єврокубку в шести парах 1/8 фіналу були зіграні перші матчі. Крім зустрічі "Шахтаря" і "Вольфсбурга" "Істанбул" здолав "Копенгаген" (1:0), "Олімпіакос" зіграв внічию з "Вулверхемптоном" (1:1), "Рейнджерс" програв "Байєру" (1:3) , "Айнтрахт" розгромно програв "Базелю" (0:3), а ЛАСК – "Манчестер Юнайтед" (0:5).

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Sky Sport, донецький "Шахтар" матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи з німецьким "Вольфсбургом" проведе в Харкові.

Раніше УЄФА прийняв рішення по Лізі чемпіонів 2019/20.