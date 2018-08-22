Офіційно: Ребров очолив легендарний клуб

Колишній головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров офіційно призначений на пост наставника легендарного угорського клубу "Ференцварош". На цій посаді він змінив відомого німецького фахівця Томаса Долля.

"Для всіх команди, з якими я працював, метою були перше місце в чемпіонаті і успішна гра на міжнародному рівні і "Ференцварош" не виняток. Я не хочу обіцяти, але я тут для того, щоб домогтися кращих результатів і закінчити чемпіонат на першому місці", - цитує Реброва прес-служба "Ференцвароша".

Відзначимо, що "зелені орли" почали нову першість країни з чотирьох перемог і однієї нічиєї в п'яти матчах. "Ференцварош" є найтитулованішим клубом Угорщини. У 1965 році виграв у фіналі Кубка ярмарків у туринського "Ювентуса", а ще через 10 років поступився у вирішальному матчі за Кубок кубків київському "Динамо".

Додамо, що в складі команди з Будапешта виступає Іван Петряк, який нещодавно оголосив, що призупиняє виступи за збірну України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Ребров спростував інформацію про те, що може увійти до тренерського штабу збірної України.