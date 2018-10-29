Офіційно: "Реал" вигнав головного тренера

Іспанський фахівець Хулен Лопетегі звільнений з поста головного тренера мадридського "Реала". Останньою краплею для ради директорів став розгром в Ель-Класико від "Барселони" (1:5).
Хулен Лопетегі
Виконуючим обов'язки головного тренера буде Сантьяно Соларі, який раніше тренував "Кастілью". Аргентинський фахівець приступить до виконання обов'язків завтра, 30 жовтня.
Comunicado Oficial. #RealMadrid https://t.co/zLNpJepnph- Real Madrid CF⚽ (@realmadrid) 29 жовтня 2018 р
Хулен Лопетегі став головним тренером мадридців в червні 2018 року, змінивши на цій посаді Зінедіна Зідана . Раніше фахівець працював у збірній Іспанії, "Порту" і інших командах.
Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".