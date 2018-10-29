МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Офіційно: "Реал" вигнав головного тренера

1.9тЧитати матеріал російською

Іспанський фахівець Хулен Лопетегі звільнений з поста головного тренера мадридського "Реала". Останньою краплею для ради директорів став розгром в Ель-Класико від "Барселони" (1:5).

Хулен Лопетегі

Хулен Лопетегі

Виконуючим обов'язки головного тренера буде Сантьяно Соларі, який раніше тренував "Кастілью". Аргентинський фахівець приступить до виконання обов'язків завтра, 30 жовтня.

Новини
''Це змусило '': Роналду назвав причину відходу з "Реала"

Хулен Лопетегі став головним тренером мадридців в червні 2018 року, змінивши на цій посаді Зінедіна Зідана . Раніше фахівець працював у збірній Іспанії, "Порту" і інших командах.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Хулен Лопетегi
Місце
ІспаніяМадрид
Об'єкт
Реал Мадрид
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги