Офіційно: "Реал" позбувся Луніна - названий новий клуб українця

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін продовжить кар'єру в іспанському "Вальядоліді", який зайняв 16-е місце в минулому чемпіонаті Ла Ліги.

Воротар збірної України перейшов у стан "біло-фіолетових" на правах оренди до кінця сезону 2019/2020, повідомляє пресслужба "Вальядоліда".

🤝💜 Acuerdo entre Real Valladolid y Real Madrid para la cesión por una temporada del portero ucranio Lunin ¡Bienvenido, Andriy!



👉🏻 https://t.co/NQswzIo1BN #pucela #RealValladolid pic.twitter.com/CuSXtpqYOH - Real Valladolid CF (@realvalladolid) August 13, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лунін пропустив неймовірний удар у матчі міжнародного турніру "Audi Сup"

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!