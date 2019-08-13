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Офіційно: "Реал" позбувся Луніна - названий новий клуб українця

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Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін продовжить кар'єру в іспанському "Вальядоліді", який зайняв 16-е місце в минулому чемпіонаті Ла Ліги.

Воротар збірної України перейшов у стан "біло-фіолетових" на правах оренди до кінця сезону 2019/2020, повідомляє пресслужба "Вальядоліда".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Лунін пропустив неймовірний удар у матчі міжнародного турніру "Audi Сup"

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Тема
Трансфери
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія
Теги
Реал Мадрид ФК Вальядолід
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