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Офіційно: "Реал" отримав нового тренера замість Зідана

4.9тЧитати новину російською

Футбольний клуб "Реал Мадрид" підписав трирічний контракт з головним тренером збірної Іспанії Хуленом Лопетегі.

Як повідомляє прес-служба "вершкових", 51-річний фахівець приступить до роботи з клубом після закінчення чемпіонату світу з футболу в Росії.

Хулен Лопетегі тренує збірну Іспанії з 2016 року. При ньому команда провела 19 матчів і не програла жодного (13 перемог і 6 нічиїх). На клубному рівні він працював з "Порту", а в сезоні-2008/09 очолював "Реал Мадрид Кастілья".

Хулен Лопетегі

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Нагадаємо, що 31 травня Зідан на спеціальній прес-конференції оголосив про те, що покидає мадридський "Реал".

У свою чергу президент переможця Ліги чемпіонів Флорентіно Перес зізнався, що такий крок з боку тренера став для нього повною несподіванкою.

Пізніше ЗМІ назвали справжню причину відходу Зізу .

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Хулен Лопетегi
Об'єкт
Реал Мадрид
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