Офіційно: представлена нова форма збірної України з футболу

Михайло Морозов Футбол 15:05, 15.07.2020

Українська асоціація футболу (УАФ) представила нову форму збірної України, дизайн якої розробила компанія Joma.

На офіційному сайті УАФ повідомляється, що наша команда буде виступати в новій екіпіровці, починаючи з Ліги націй, матчі якої пройдуть з 3 вересня по 17 листопада.

Основним кольором домашньої форми традиційно став жовтий, а деталі виділені синім. Виїзний комплект, навпаки, буде синім з жовтими вставками.

Домашня форма збірної України
Офіційний сайт УАФ
Виїзна форма збірної України
Офіційний сайт УАФ

Нові футболки вже з'явилися у продажу на офіційному сайті Joma. Їхня вартість становить 1450 гривень.

Нагадаємо, що в групі А4 Ліги націй збірна України зіграє проти Швейцарії, Німеччини та Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська асоціація футболу визначилася з містами та стадіонами, які приймуть матчі Ліги націй.

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