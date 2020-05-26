Офіційно: названа дата відновлення УПЛ
Українська асоціація футболу офіційно підтвердила, що чемпіонат України з футболу в Прем'єр-лізі відновиться 30 травня.
Міністерство охорони здоров'я України дало дозвіл на проведення матчів Favbet Ліги (УПЛ) і Кубку України починаючи з 30 травня без глядачів.
На виконкомі Української асоціації футболу було підтримано рішення про відновлення чемпіонату і Кубка України з 30 травня. Згідно з планом-календарем завершальний, 32-й тур запланований на 19 липня (базова дата), матчі плей-офф за путівку в Лігу Європи - на 25-е і 29 липня.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Дирекція УПЛ затвердила дати і час проведення матчів 24-го туру Favbet Ліги:
30 травня - субота
"Колос" - "Десна" 14:00
"Олександрія" - "Зоря" 17:00
"Дніпро-1" - "Олімпік" 17:00
31 травня - неділя
"Ворскла" - "Львів" 14:00
"Карпати" - "Маріуполь" 14:00
"Шахтар" - "Динамо" 17:00
Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як будуть проходити матчі в УПЛ після карантину.