Офіційно: названа дата відновлення УПЛ

Максим Богданов Футбол 20:20, 26.05.2020 Оновлено: 20:33, 26.05.2020

Українська асоціація футболу офіційно підтвердила, що чемпіонат України з футболу в Прем'єр-лізі відновиться 30 травня.

Офіційний сайт УПЛ
скріншот
Офіційний сайт УАФ
скріншот

Міністерство охорони здоров'я України дало дозвіл на проведення матчів Favbet Ліги (УПЛ) і Кубку України починаючи з 30 травня без глядачів.

На виконкомі Української асоціації футболу було підтримано рішення про відновлення чемпіонату і Кубка України з 30 травня. Згідно з планом-календарем завершальний, 32-й тур запланований на 19 липня (базова дата), матчі плей-офф за путівку в Лігу Європи - на 25-е і 29 липня.

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Дирекція УПЛ затвердила дати і час проведення матчів 24-го туру Favbet Ліги:

30 травня - субота

"Колос" - "Десна" 14:00

"Олександрія" - "Зоря" 17:00

"Дніпро-1" - "Олімпік" 17:00

31 травня - неділя

"Ворскла" - "Львів" 14:00

"Карпати" - "Маріуполь" 14:00

"Шахтар" - "Динамо" 17:00

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як будуть проходити матчі в УПЛ після карантину.

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Спорт Футбол

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