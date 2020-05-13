Офіційно: названа дата відновлення чемпіонату Італії з футболу

Асамблея Серії А ухвалила рішення відновити сезон чемпіонату Італії з футболу 13 червня.

Дата визначена відповідно до рішень уряду Італії та медичних протоколiв про захист гравців, йдеться в офіційному пресрелізі.

Захисник "Торіно" Лоренцо Де Сільвестрі (праворуч)

У разі виявлення коронавiрусу у хоча б одного гравця або представника персоналу, вся команда автоматично повинна сісти на 15-денний карантин, цитує La Gazzetta dello Sport міністра спорту Італії Вінченцо Спадафора.

З 4 травня в Італії дозволили індивідуальні тренування, а з 18 дозволені групові заняття.

У Серії А залишилося провести 12 турів. Лідирує "Ювентус". Його відрив від "Лаціо" становить одне 1 очко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 травня в трьох клубах італійської Серії А "Фіорентині", "Сампдорії" і "Мілані" були зафіксовані нові випадки коронавiрусу.