Офіційно: МОЗ закликало змінити місце проведення фіналу Кубка України

Михайло Морозов Футбол 14:06, 26.06.2020 Оновлено: 14:14, 26.06.2020

Українська асоціація футболу (УАФ) отримала лист з підписом міністра охорони здоров'я України Максима Степанова із закликом перенести фінал Кубка країни зі Львова в регіон "з більш стабільною епідемічною ситуацією".

"Звертаємо увагу на те, що стан захворюваності на коронавірус у Львівській області та Львові продовжує залишатися напруженим. Аналіз епідемічної ситуації в регіоні дає підстави вважати, що рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів, в тому числі проведення спортивних заходів, не буде прийнято. Враховуючи викладене, пропонуємо розглянути питання щодо перенесення фінального матчу Кубка України з футболу сезону-2019/2020 зі Львова в регіон з більш стабільною епідемічною ситуацією", – цитує текст листа офіційний сайт УАФ.

Відзначимо, що сьогодні, 26 червня, на засіданні Виконкому УАФ буде прийнято рішення про місце проведення фіналу Кубка України 2019/20, який відбудеться 8 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали місто, в яке із найбільшою ймовірністю буде перенесений вирішальний матч Кубка України.

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