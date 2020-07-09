Офіційно: матч "Шахтар" – "Вольфсбург" пройде в Україні

Європейський футбольний союз (УЄФА) дозволив проведення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Вольфсбург" в Україні.

Дотримуючись принципу чесної спортивної боротьби та з огляду на поточні обставини, в тому числі той факт, що всі клуби, які повинні приймати суперників у відповідних зустрічах 1/8 фіналу, в даний момент проводять матчі своїх національних ліг на домашніх стадіонах, а для клубів, які повинні зіграти на виїзді, немає обмежень щодо подорожей, Виконавчий комітет УЄФА прийняв офіційне рішення.

"Решта матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА пройдуть на полях команд-господарiв", – йдеться в комюніке, опублікованому на сайті УЄФА.

УЄФА продовжить стежити за ситуацією і залишає за собою право перенести будь-які матчі в міста, які прийматимуть фінальні стадії відповідних турнірів, в разі обставин, що перешкоджають проведенню одного або кількох матчів в спочатку затверджених містах.

Нагадаємо, що в першому матчі 1/8 фіналу "Шахтар" здобув виїзну перемогу над "Вольфсбургом" з рахунком 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА прийняв рішення по дограванню Ліги Європи, назвавши дату рестарту і формат проведення вирішальних матчів.