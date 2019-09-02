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2 вересня • оновлено в 20:33
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Офіційно: Коноплянка продовжить кар'єру в Україні

4.2т Читати матеріал російською

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка продовжить кар'єру в складі донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє пресслужба "гірників". 29-річний футболіст підписав угоду з чемпіонами України на три роки.

Першим професійним клубом Євгена був "Дніпро", де він дебютував у 17-річному віці. З командою Коноплянка ставав срібним та бронзовим призером чемпіонату України, а в сезоні 2014/15 дійшов до фіналу Ліги Європи.

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Євген Коноплянка та гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін

Євген Коноплянка та гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін

ФК "Шахтар"

Пізніше виступав за іспанську "Севілью", з якою у 2016 році виграв Лігу Європи, і німецький "Шальке". У сезоні-2018/19 провів за гельзенкірхенців 21 матч у всіх турнірах, забив один гол і віддав дві результативні передачі.

На Євгенія також претендували турецькі "Бешікташ" і "Фенербахче".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у донецького "Шахтаря" зірвався трансфер капітана команди в італійський "Мілан".

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Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Особа
Євген Коноплянка
Теги
ФК Шахтар збірна України з футболу
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