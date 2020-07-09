Офіційно: "Карпати" виключені з УПЛ

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) виключив ФК "Карпати" з української Прем'єр-ліги сезону 2019/20 за повторну неявку на матч чемпіонату.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, "Маріуполю" зарахували дві технічні перемоги з рахунком 3:0 через те, що львівський клуб не приїхав на матчі 24-го і 29-го турів УПЛ.

В результаті виключення "Карпат" з чемпіонату решті суперників команди в нинішньому сезоні будуть присуджені технічні перемоги над львів'янами.

До вердикту УАФ "Карпати" займали останнє місце в УПЛ-2019/20, взявши участь у 24 матчах і набравши в них 15 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у львівському клубі змінився власник – частку багаторічного президента команди Петра Димінського викупив футбольний агент Олег Смалійчук.