Офіційно: капітан молодіжної збірної України перейшов у європейський чемпіонат

Михайло Морозов Футбол 16:58, 17.07.2020

Захисник луганської "Зорі" і капітан молодіжної збірної України Євген Чеберко перейшов в австрійський ЛАСК.

Як повідомляється на офіційному сайті клубу, 22-річний футболіст буде грати в команді з наступного сезону. Контракт підписаний до 2024 року.

Чеберко виступає на позиції центрального захисника, але може також зіграти зліва в обороні і на місці опорного півзахисника. У нинішньому сезоні він взяв участь у 32 матчах "Зорі" у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами.

Відзначимо, що ЛАСК посів друге місце в чемпіонаті Австрії 2018/19 і перше місце в регулярному сезоні 2019/20, але був оштрафований футбольною федерацією країни за тренування під час карантину та "посипався" після відновлення Бундесліги. Нова команда Чеберко зайняла четверту позицію і буде грати в кваліфікації Ліги Європи 2020/21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лівий захисник "Зорі" Богдан Михайличенко підписав 4-річний контракт із найтитулованішим клубом Бельгії.

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