Офіційно: Кабмін схвалив відновлення УПЛ

Кабінет міністрів України оголосив про ослаблення карантинних заходів у країні з 22 травня, зокрема, дозволивши проводити спортивні змагання.
На офіційній сторінці Кабміну в Twitter повідомляється, що в заходах можуть брати участь до 50 осіб. Усі події будуть проходити без глядачів. Це означає, що розіграш української Прем'єр-ліги може бути відновлений із 30 травня, як і планувалося раніше.
Прем'єр-ліга України
УПЛ
Уряд ухвалено решение про послаблення карантину з 22 травня- Кабмін України (@Kabmin_UA) May 20, 2020
Детальніше: https://t.co/7ycJoehB53 # УрядУкраїні # КабінетМіністрів pic.twitter.com/xVuvX7xY7e
Нагадаємо, що перед призупиненням в УПЛ було зіграно 22 тури регулярного сезону і ще один тур раунду плей-офф. Беззаперечним лідером чемпіонату є донецький "Шахтар", який випереджає "Зорю" і "Динамо" на 13 очок. Луганський клуб перебуває вище киян за додатковими показниками та йде на другій позиції.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ опублікували план завершення УПЛ і Кубка України, назвавши дату рестарту і закінчення сезону.
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