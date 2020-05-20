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20 травня • оновлено в 18:13
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Офіційно: Кабмін схвалив відновлення УПЛ

1.1т
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Кабінет міністрів України оголосив про ослаблення карантинних заходів у країні з 22 травня, зокрема, дозволивши проводити спортивні змагання.

На офіційній сторінці Кабміну в Twitter повідомляється, що в заходах можуть брати участь до 50 осіб. Усі події будуть проходити без глядачів. Це означає, що розіграш української Прем'єр-ліги може бути відновлений із 30 травня, як і планувалося раніше.

Прем'єр-ліга України

Прем'єр-ліга України

УПЛ

Нагадаємо, що перед призупиненням в УПЛ було зіграно 22 тури регулярного сезону і ще один тур раунду плей-офф. Беззаперечним лідером чемпіонату є донецький "Шахтар", який випереджає "Зорю" і "Динамо" на 13 очок. Луганський клуб перебуває вище киян за додатковими показниками та йде на другій позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ опублікували план завершення УПЛ і Кубка України, назвавши дату рестарту і закінчення сезону.

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Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Прем'єр-ліга України
Тег
Кабінет Міністрів України
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