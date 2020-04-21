Офіційно: Італія ухвалила рішення щодо футбольного сезону 2019/20

20 квітня Рада ліги італійської Серії А ухвалила одноголосне рішення дограти футбольний сезон 2019/20, який був припинений на початку березня через спалах коронавірусу в країні.

"Рада ліги італійської Серії А, засідання якої відбулося сьогодні, одноголосно підтвердила свій намір дограти спортивний сезон 2019/20 в разі отримання дозволу від уряду країни. Матчі відбудуться в повній відповідності до правил охорони здоров'я та безпеки", – написано на офіційному сайті Серії А.

Серія А The Laziali

Нагадаємо, що італійський чемпіонат був припинений 11 березня після 26 зіграних турів. Лідером першості є "Ювентус", який набрав 63 очки. На другому місці розміщується "Лаціо" з 62 пунктами в активі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент "Брешії", яка виступає в Серії А, Массімо Челліно заявляв, що не випустить свою команду на поле, якщо буде ухвалено рішення про відновлення сезону.