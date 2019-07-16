Офіційно: італійський клуб оформив довгоочікуваний трансфер зірки збірної України

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський офіційно став гравцем італійської "Аталанти". Про це повідомляє сайт дебютанта Ліги чемпіонів.
26-річний футболіст напередодні успішно пройшов медичне обстеження і поставив підпис під контрактом, термін якого поки не розголошується. При цьому Руслан був змушений повернутися в Україну для вирішення питань з візою.
Ruslan #Malinovskyi è un giocatore dell'Atalanta! ⚫️🔵– Atalanta BC (@Atalanta_BC) 16 липня 2019 р.
Welcome Ruslan! 🙌🏼🇺🇦
🔎 https://t.co/DDDGhOrRBZ #WelcomeMalinovskyi #GoAtalantaGo # Atalanta3uropa pic.twitter.com/2Gj71C4ARG
"Аталанта" заплатить за трансфер Малиновського "Генку" 13,7 млн євро. Крім того, бельгійський клуб отримає 10% від наступного продажу українського футболіста.
У минулому сезоні наш хавбек став головним творцем перемоги "Генка" у чемпіонаті країни. За сезон Малиновський провів 51 матч, в яких забив 16 м'ячів і зробив 16 результативний передач.
Руслан Малиновський
ФК "Аталанта"
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