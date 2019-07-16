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Офіційно: італійський клуб оформив довгоочікуваний трансфер зірки збірної України

3.1т Читати матеріал російською

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський офіційно став гравцем італійської "Аталанти". Про це повідомляє сайт дебютанта Ліги чемпіонів.

26-річний футболіст напередодні успішно пройшов медичне обстеження і поставив підпис під контрактом, термін якого поки не розголошується. При цьому Руслан був змушений повернутися в Україну для вирішення питань з візою.

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"Аталанта" заплатить за трансфер Малиновського "Генку" 13,7 млн євро. Крім того, бельгійський клуб отримає 10% від наступного продажу українського футболіста.

У минулому сезоні наш хавбек став головним творцем перемоги "Генка" у чемпіонаті країни. За сезон Малиновський провів 51 матч, в яких забив 16 м'ячів і зробив 16 результативний передач.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

ФК "Аталанта"

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко став об'єктом стьобу з боку партнерів по англійському "Вест Хему".

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Теми
Трансфери Чемпіонат Італії
Особа
Руслан Малиновський
Теги
збірна України з футболу ФК Аталанта
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