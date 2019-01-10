Офіційно: іспанський клуб купив знаменитого українського футболіста

Нападник збірної України Євген Селезньов продовжить кар'єру в іспанській "Малазі". Про це представник Сегунди, другого за значущістю футбольного дивізіону країни, повідомив на своєму офіційному сайті.
Напередодні Селезньов успішно пройшов медогляд у новому клубі. При цьому про деталі переходу Євгена до "Малаги" поки нічого невідомо. За даними ЗМІ, українець уклав з іспанцями контракт терміном на півтора роки.
MCFNews | 📣 OFICIAL📣 ¡Seleznov llega para reforzar nuestra delantera! 💥⚽️ ¡Bienvenido, Killer! 😍 #LaLigaTransfer ➡️ https://t.co/Odb4uzCmYu pic.twitter.com/BOryj4RiZW— Málaga CF (@MalagaCF) 10 січня 2019 р.
Цікаво, що наставником "Малаги" є Хуан Муньос, який добре знайомий з українським форвардом по роботі у "Дніпрі".
Зазначимо, що у складі "Акхісара" в цьому сезоні Селезньов провів лише 11 матчів, в яких відзначився чотирма голами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України з футболу Руслан Малиновський погодився на перехід до італійського гранду.
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