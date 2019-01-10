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Офіційно: іспанський клуб купив знаменитого українського футболіста

1.7тЧитати матеріал російською

Нападник збірної України Євген Селезньов продовжить кар'єру в іспанській "Малазі". Про це представник Сегунди, другого за значущістю футбольного дивізіону країни, повідомив на своєму офіційному сайті.

Напередодні Селезньов успішно пройшов медогляд у новому клубі. При цьому про деталі переходу Євгена до "Малаги" поки нічого невідомо. За даними ЗМІ, українець уклав з іспанцями контракт терміном на півтора роки.

Цікаво, що наставником "Малаги" є Хуан Муньос, який добре знайомий з українським форвардом по роботі у "Дніпрі".

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Зазначимо, що у складі "Акхісара" в цьому сезоні Селезньов провів лише 11 матчів, в яких відзначився чотирма голами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України з футболу Руслан Малиновський погодився на перехід до італійського гранду.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Євген Селезньов
Місце
ІспаніяМалага
Теги
збірна України з футболуФК Малага
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