Офіційно: футболіста "Динамо" вигнали з команди за бійку з одноклубником

Максим Іншаков Футбол 22:55, 16.07.2020 Оновлено: 22:59, 16.07.2020

"Анкарагюджю" в односторонньому порядку прийняв рішення розірвати контракт з нападаючим "Динамо" Жерсоном Родрігесом, йдеться на офіційному сайті турецького клубу.

У прийнятті рішення брали участь рада директорів, технічний комітет і футболісти команди.

Рішення Анкарагюджю по Родрігесу
Twitter Анкарагюджю

Причиною конфлікту став напад 25-річного футболіста збірної Люксембургу на капітана "Анкарагюджю" Анте Кулушича.

Потерпілий Анте Кулушич
twitter.com/futbolarena

Як повідомляв OBOZREVATEL, через цей інцидент Родрігес був виключений із заявки команди на матч 32-го туру чемпіонату Туреччини проти "Галатасарая". Пізніше гравці не прийняли вибачення Жерсона.

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