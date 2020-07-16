Офіційно: футболіста "Динамо" вигнали з команди за бійку з одноклубником
2 серпня 2019 року люксембуржскій нападник Жерсон Родрігес підписав п'ятирічний контракт з "Динамо"
16 грудня футболіст був переведений до дублюючого складу після приїзду на тренування з запахом перегару
"Динамо" до 26 липня відправило Жерсона в оренду в турецький "Анкарагюджю"
3 липня Родрігеса оштрафували за неспортивну поведінку в матчі турецької Суперліги проти "Трабзонспора"
"Анкарагюджю" в односторонньому порядку прийняв рішення розірвати контракт з нападаючим "Динамо" Жерсоном Родрігесом, йдеться на офіційному сайті турецького клубу.
У прийнятті рішення брали участь рада директорів, технічний комітет і футболісти команди.
Рішення Анкарагюджю по Родрігесу Twitter Анкарагюджю
Причиною конфлікту став напад 25-річного футболіста збірної Люксембургу на капітана "Анкарагюджю" Анте Кулушича.
Потерпілий Анте Кулушич twitter.com/futbolarena
Як повідомляв OBOZREVATEL, через цей інцидент Родрігес був виключений із заявки команди на матч 32-го туру чемпіонату Туреччини проти "Галатасарая". Пізніше гравці не прийняли вибачення Жерсона.