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Офіційно: футболіста "Динамо" вигнали з команди за бійку з одноклубником

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Офіційно: футболіста 'Динамо' вигнали з команди за бійку з одноклубником

"Анкарагюджю" в односторонньому порядку прийняв рішення розірвати контракт з нападаючим "Динамо" Жерсоном Родрігесом, йдеться на офіційному сайті турецького клубу.

У прийнятті рішення брали участь рада директорів, технічний комітет і футболісти команди.

Рішення Анкарагюджю по Родрігесу

Рішення Анкарагюджю по Родрігесу Twitter Анкарагюджю

Причиною конфлікту став напад 25-річного футболіста збірної Люксембургу на капітана "Анкарагюджю" Анте Кулушича.

Потерпілий Анте Кулушич

Потерпілий Анте Кулушич twitter.com/futbolarena

Як повідомляв OBOZREVATEL, через цей інцидент Родрігес був виключений із заявки команди на матч 32-го туру чемпіонату Туреччини проти "Галатасарая". Пізніше гравці не прийняли вибачення Жерсона.

Туреччиначемпіонат ТуреччиниЖерсон Родрігес
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