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Офіційно: футболіст збірної України перейшов в елітний чемпіонат Італії

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Український півзахисник ПАОКа Євген Шахов на правах вільного агента перейшов в італійський клуб "Лєчче", який вперше за 7 років пробився в Серію А.

У минулому сезоні 28-річний футболіст збірної України разом з грецькою командою оформив золотий дубль, вигравши національну першість Греції і Кубок країни.

За 40 матчів уродженець Дніпра забив 5 голів і зробив 1 ассист.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Шахов забив переможний м'яч, переписавши історичний рекорд клубу.

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Тема
Чемпіонат Італії
Особа
Євген Шахов
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