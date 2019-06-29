Офіційно: футболіст збірної України перейшов в елітний чемпіонат Італії

Український півзахисник ПАОКа Євген Шахов на правах вільного агента перейшов в італійський клуб "Лєчче", який вперше за 7 років пробився в Серію А.

У минулому сезоні 28-річний футболіст збірної України разом з грецькою командою оформив золотий дубль, вигравши національну першість Греції і Кубок країни.

За 40 матчів уродженець Дніпра забив 5 голів і зробив 1 ассист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Шахов забив переможний м'яч, переписавши історичний рекорд клубу.

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