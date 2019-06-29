Офіційно: футболіст збірної України перейшов в елітний чемпіонат Італії

Український півзахисник ПАОКа Євген Шахов на правах вільного агента перейшов в італійський клуб "Лєчче", який вперше за 7 років пробився в Серію А.
У минулому сезоні 28-річний футболіст збірної України разом з грецькою командою оформив золотий дубль, вигравши національну першість Греції і Кубок країни.
За 40 матчів уродженець Дніпра забив 5 голів і зробив 1 ассист.
Acquisizione di #Shakhov 👇🏻 #calciomercato #avantilecce #forzalecce https://t.co/ZCQPlUMCB9- US Lecce (@OfficialUSLecce) 29 червня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Шахов забив переможний м'яч, переписавши історичний рекорд клубу.
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