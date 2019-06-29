Офіційно: футболіст "Шахтаря" перейшов в португальський клуб

Футболіст "Шахтаря" Валерій Бондаренко перейшов у "Віторію Гімараєш". Свій наступний сезон 25-річний захисник проведе на правах оренди, повідомляє прес-служба португальського клубу.

Валерій Бондаренко

Українець в січні цього року уклав 5-річний контракт з донецьким "Шахтарем". Дебютував 30 травня в виїзному матчі останнього туру чемпіонату 2018/19 проти "Львова" (0:3). Ця гра залишилася єдиною для Бондаренка в футболці "гірників".

"Віторію Гімараєш" в минулому сезоні тренував нинішній головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру. Команда посіла п'яте місце і зіграє у кваліфікації Ліги Європи.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!