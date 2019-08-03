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Офіційно: форвард "Динамо" перейшов в новий клуб

1.7т Читати матеріал російською

Нападник київського "Динамо" Назарій Русин продовжить кар'єру на правах оренди в луганській "Зорі".

Як повідомляє прес-служба луганчан, угода укладена терміном на один рік.

20-річний Русин є вихованцем футбольного клубу "Львів" за молодіжні клуби якого виступав з 2011 по 2015 рік.

Потім підписав контракт з київським "Динамо". Дебютував у складі киян у 2017 році в матчі Ліги Європи проти албанського "Шкендербеу". Отримував виклики до збірних України U-17, U-18, U-19.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Зоря" у четвер, 1 серпня, обіграла чорногорську "Будучность" і вийшла в третій кваліфікаційний етап Ліги Європи. Гра вийшла скандальною і ознаменувалася двома вилученнями у гостей.

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Місце
Україна
Теги
ФК Динамо Київ ФК Зоря
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