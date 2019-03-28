Офіційно: ФФУ відреагувала на справу проти України від УЄФА

Федерація футболу України (ФФУ) опублікувала офіційну заяву у справі проти нашої збірної від Європейського футбольного союзу (УЄФА) за нібито неправильну натуралізацію бразильця Мораеса.

"Хочу наголосити, що під час розгляду питання про запрошення Жуніора Мораеса до збірної України для підготовки і участі у матчах із Португалією і Люксембургом ми проаналізували ситуацію з отриманням футболістом громадянства України. Також були проведені консультації з фахівцями з УЄФА і ФІФА, які підтвердили правомірність запрошення Мораеса до складу збірної України", — цитує генерального секретаря ФФУ Юрія Запісоцького прес-служба Федерації.

У ФФУ закликають фанатів збірної України не панікувати.

"Ми просимо уболівальників зберігати спокій до винесення остаточного рішення УЄФА. Я впевнений, що Комітет з дисциплінарних та етичних питань УЄФА, ознайомившись із аргументацією ФФУ в цьому питанні, залишить без змін результати перших двох матчів збірної України у відборі до Євро-2020", — підсумував Запісоцький.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що португальські ЗМІ знайшли нібито порушення у процедурі натуралізації футболіста збірної України Жуніора Мораеса, який вийшов на заміну в матчі проти Португалії (0:0) у відборі на Євро-2020, а також зіграв з перших хвилин проти Люксембургу (1:2).

Пізніше збірні Португалії та Люксембургу подали протест до УЄФА на результати матчів з Україною.

У РосЗМI вказали на таке саме порушення регламенту суперником нашої збірної, у складі якої грав колишній португалець Жерсон Родрігеш, який отримав громадянство Люксембургу.

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