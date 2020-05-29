Офіційно: європейський чемпіонат дозволив фанатам повернутися на трибуни

Федерація футболу Угорщини офіційно дозволила вболівальникам відвідувати матчі внутрішніх турнірів з умовою, що на кожного з фанатів буде виділено чотири місця на стадіоні.

Як повідомляється на офіційному сайті федерації, якщо клуби приймуть рішення пускати глядачів на домашні поєдинки, вони повинні уважно стежити за виконанням встановлених обмежень і правил.

Угорським уболівальникам дозволили повернутися на трибуни Офіційний сайт Федерації футболу Угорщини

Відзначається, що вболівальники не можуть заходити в спортивну зону, яка прилягає до футбольного поля. Там можуть перебувати тільки ті, хто бере безпосередню участь у матчі.

Нагадаємо, що чемпіонат Угорщини був відновлений 23 травня. У ньому виступає багато українських гравців, а головним тренером лідируючого "Ференцвароша" є Сергій Ребров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії також заговорили про повернення уболівальників на трибуни після рестарту місцевої Прем'єр-ліги.