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29 травня • оновлено в 11:00
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Офіційно: європейський чемпіонат дозволив фанатам повернутися на трибуни

2.7т
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Федерація футболу Угорщини офіційно дозволила вболівальникам відвідувати матчі внутрішніх турнірів з умовою, що на кожного з фанатів буде виділено чотири місця на стадіоні.

Як повідомляється на офіційному сайті федерації, якщо клуби приймуть рішення пускати глядачів на домашні поєдинки, вони повинні уважно стежити за виконанням встановлених обмежень і правил.

Угорським уболівальникам дозволили повернутися на трибуни

Угорським уболівальникам дозволили повернутися на трибуни

Офіційний сайт Федерації футболу Угорщини

Відзначається, що вболівальники не можуть заходити в спортивну зону, яка прилягає до футбольного поля. Там можуть перебувати тільки ті, хто бере безпосередню участь у матчі.

Нагадаємо, що чемпіонат Угорщини був відновлений 23 травня. У ньому виступає багато українських гравців, а головним тренером лідируючого "Ференцвароша" є Сергій Ребров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії також заговорили про повернення уболівальників на трибуни після рестарту місцевої Прем'єр-ліги.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
чемпіонат Угорщини
Місце
Угорщина
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