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Офіційно: "Динамо" здійснило трансфер із Росії

1.2тЧитати матеріал російською

Віце-чемпіон України київське "Динамо" офіційно оголосило про перехід ганського півзахисника Мохаммеда Кадірі.

"Біло-сині" досягли угоди з австрійською "Аустрією" (Відень) щодо трансферу 23-річного опорного хавбека, який також може зіграти на позиції центрального захисника, повідомляє прес-служба "Динамо".

Мохаммед Кадірі

Мохаммед Кадірі

ФК "Динамо" Київ

Мохаммед Кадірі

Мохаммед Кадірі

ФК "Динамо" Київ

Ганський футболіст підписав контракт із киянами за схемою 4+1. Кадірі виступатиме під шостим ігровим номером.

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За "Аустрію" ганець виступав із 2016 року. В активі ганського футболіста 32 матчі в чемпіонаті Австрії, а також шість поєдинків групового етапу Ліги Європи. Влітку 2018 року підписав орендну угоду з тульським "Арсеналом". На рахунку Кадірі 27 матчів у всіх турнірах, два голи і чотири гольові паси за російський клуб.

Мохаммед Кадірі

Мохаммед Кадірі

ФК "Динамо" Київ

Мохаммед Кадірі

Мохаммед Кадірі

ФК "Динамо" Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" залишилося без головного тренера після того, як закінчився термін дії контракту Олександра Хацкевича.

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Тема
Трансфери
Особа
Мохаммед Кадірі
Тег
ФК Динамо Київ
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