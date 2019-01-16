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Офіційно: "Динамо" здійснило перший трансфер у 2019 році

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Київське "Динамо" підписало контракт з іспанським нападником Франциском Солем. Контракт розрахований на п'ять років.

Футболіст вже вибрав собі ігровий номер. За столичний клуб Соль виступатиме з "дев'яткою" на спині.

Іспанський форвард голландського клубу "Віллем II" успішно пройшов медобстеження і незабаром приєднається до своїх партнерів по команді, які готуються на навчально-тренувальному зборі в Марбельї, повідомляє офіційний сайт клубу.

Франциско Соль та Ігор Суркіс

Франциско Соль та Ігор Суркіс

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У минулому році Соль зіграв 20 матчів за голландську команду, в яких 17 разів вражав ворота суперника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трансфер одного з кращих бомбардирів чемпіонату Голандії Франциска Соля обійшовся киянам у 3,5 млн євро. Крім того, джерела повідомляють, що в порівнянні з "Віллемом II" зарплата іспанського форварда збільшилася у вісім разів.

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Особа
Фран Соль
Тег
ФК Динамо Київ
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